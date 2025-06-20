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        Haberler Gündem İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheliye tutuklama talebi

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheliye tutuklama talebi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Keleş ile Murat Keleş tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:54 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:54
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        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheliye tutuklama talebi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

        Bu kapsamda dün gözaltına alınan ve tutuklulardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

        Şüpheliler, savcılık işlemleri sonrasında "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        İki şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

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