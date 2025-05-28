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        Haberler Gündem İBB'ye yönelik soruşturmada Seyfi Beyaz tahliye edildi | SON DAKİKA HABERİ

        İBB'ye yönelik soruşturmada Seyfi Beyaz tahliye edildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:41
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        İBB soruşturmasında Seyfi Beyaz tahliye edildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

        10 NİSAN'DA TUTUKLANMIŞTI

        AA'daki habere göre soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Beyaz İnşaat'ın sahibi Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

        'KONUTU TERK ETMEME' ŞARTI

        İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Beyaz'ın "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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