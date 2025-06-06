İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman, nerede yapılacak, kiralama bedeli ne kadar?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla devreye alacağı 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin ilk 150'si için ihale sürecine başlıyor. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, taksi plakaları 29 yıllık işletme süresiyle tahsis edilecek. İBB tarafından belirlenen muhammen bedel her bir plaka için 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak açıklandı. Peki, uygulama tabanlı sarı taksiler için düzenlenecek ihale hangi tarihte ve saatte yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygulama tabanlı 150 yeni nesil taksiyi hizmete almak üzere kapalı teklif yöntemiyle ihale düzenliyor. Toplamda 29 yıl süreyle kiralanacak olan bu taksiler, İBB'nin gerçekleştirdiği anket çalışmasında vatandaşların tercih ettiği tasarım doğrultusunda yollarda olacak. İşte, İBB'nin uygulama tabanlı taksi projesine yönelik ihaleye dair tüm merak edilenler...
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UYGULAMA TABANLI 150 TAKSİ PLAKASI İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN?
İhale, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme tarihi ise 11 Haziran 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını Büyükşehir Belediye Encümeni’ne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekiyor.
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İHALE BEDELİ NE KADAR?
İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.
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İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin;
- İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,
- Geçerli sürücü belgesi,
- Adli sicil kaydı,
- Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.
İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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UYGULAMA TABANLI TAKSİ NEDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, kentteki taksi sorununun çözümüne katkı sunacak “Uygulama Bazlı Taksi” hizmetiyle ilgili bilgiler paylaştı. İstanbullulara seslenen Prof. Demir, şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili İstanbullular; sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, İstanbul’un uzun süredir bir taksi sorunu var. Bu sorunun çözümü için adımlar attık. UKOME kararıyla 2.500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi’, İstanbulluların hizmetine girecek. Uygulama bazlı taksiler, yoldan yolcu almayacak. Böylece trafik sirkülasyonu azalacak. Uygulama bazlı taksiler, sadece onaylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Böylece taksici esnafının da verimliliği artacak. Uygulama bazlı taksilerde sarı taksi tarifesi uygulanacak ve tüm yolculuklar kayıt altına alınacak. Böylece İstanbullular için ve de şoför esnafı için güvenli ve güvenilir bir yolculuk başlayacak. Uygulama bazlı taksiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl kalite kontrolüne tabi tutulacak. Ayrıca uygulama bazlı çalışan şoför arkadaşlarımız da Büyükşehir Belediyemizin ulaşım akademisi tarafından eğitime tabi tutulacak. Ayrıca uygulama bazlı taksiler, İstanbulluların güvenli, erişilebilir ve kaliteli bir taksi hizmeti almasını sağlayacak. Uygulama Bazlı Taksi sistemi, İstanbul’a hayırlı olsun.”