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        Haberler Bilgi Gündem İBB ücretsiz sinema etkinliği takvimi: İBB sinema etkinliğine nasıl bilet alınır, etkinlik nerede, hangi filmler yayınlanıyor?

        İBB ücretsiz sinema etkinliği takvimi: İBB sinema etkinliğine nasıl bilet alınır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Temmuz ayı boyunca hem çocuklar hem de yetişkinler için ücretsiz film gösterimi yapılıyor. Biletler, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden alınabiliyor. İşte, İBB ücretsiz sinema etkinliği takvimi ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:51
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        • 1

          İBB, Temmuz ayı boyunca hem çocuklar için hem de yetişkinler için sinema gösterimleri düzenliyor. Artİstanbul Feshane'de düzenlenen etkinliğe ücretsiz katılım sağlanabilirken, biletler 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden alınıyor. Peki, İBB sinema etkinliğinin takvimi belli oldu mu? İşte, İBB projesi kapsamında sinema etkinliği takvimi...

        • 2

          İBB ÜCRETSİZ SİNEMA ETKİNLİĞİ NEREDE?

          Temmuz ayı boyunca decam edecek etkinlik Haliç’in kıyısında yer alan Artİstanbul Feshane'de düzenleniyor.

        • 3

          İBB ÜCRETSİZ SİNEMA ETKİNLİĞİ ÜCRETSİZ Mİ, BİLETLER NEREDEN ALINIYOR?

          İBB sinema etkinliğine ücretsiz olarak katılım sağlanıyor. Biletler, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden satın alınıyor.

        • 4

          İBB ÜCRETSİZ SİNEMA ETKİNLİĞİ TAKVİMİ TEMMUZ 2025

          11 Temmuz Cuma - Saat: 20.00

          Korkuların kıyısında gece sineması

          Yaratık – Yönetmen: Ridley Scott

          11 Temmuz Cuma - Saat: 22.30

          Korkuların kıyısında gece sineması

          Yaratık 2: Yaratığın Dönüşü – Yönetmen: Ridley Scott

          11 Temmuz Cuma - Saat: 01.10

          Korkuların kıyısında gece sineması

          Yaratık 3 – Yönetmen: Ridley Scott

          12 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00

          Çok duydum, hiç izlemedim

          Leon: Sevginin Gücü – Yönetmen: Luc Besson

          12 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00

          Bir perde uzağımızdaki evrenler

          Bıçak Sırtı – Yönetmen: Ridley Scott

          18 Temmuz Cuma - Saat: 20.00

          Bir perde uzağımızdaki evrenler gece sineması

          Dune: Çöl Gezegeni – Yönetmen: Denis Villeneuve

          18 Temmuz Cuma - Saat: 23.00

          Bir perde uzağımızdaki evrenler gece sineması

          Dune: Çöl Gezegeni 2 – Yönetmen: Denis Villeneuve

        • 5

          19 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00

          Beyoğlu’nda izledim

          Frances Ha – Yönetmen: Noah Baumbach

          19 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00

          Beyoğlu’nda izledim

          Elm Sokağında Kabus – Yönetmen: Samuel Bayer

          20 Temmuz Pazar - Saat: 13.00

          Çocuk matinesi – 6+ yaş

          Sevimli Canavarlar – Yönetmen: Peter Docter

          20 Temmuz Pazar - Saat: 16.00

          Çok duydum, hiç izlemedim

          Güneş Sonrası – Yönetmen: Charlotte Wells

          25 Temmuz Cuma - Saat: 19.00

          Korkuların kıyısında

          Kötü Ruh – Yönetmen: Fede Alvarez

          26 Temmuz Cumartesi - Saat: 16.00

          Beyoğlu’nda izledim

          Şarküteri – Yönetmen: Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet

          26 Temmuz Cumartesi - Saat: 19.00

          Bir perde uzağımızdaki evrenler

          2001: Bir Uzay Macerası – Yönetmen: Stanley Kubrick

          27 Temmuz Pazar - Saat: 13.00

          Çocuk matinesi – 6+ yaş

          Rio – Yönetmen: Carlos Saldanha

          27 Temmuz Pazar - Saat: 16.00

          Çok duydum, hiç izlemedim

          Drive My Car – Yönetmen: Ryūsuke Hamaguchi

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