İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulanan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

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MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildi.

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KAYYUM ATANDI

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.