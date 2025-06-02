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        Haberler Kısayol Gündem İBB plajları yarın açılıyor: İBB plajları nerede, ücretli mi, hangi hizmetler var, açıldı mı?

        İBB plajları yarın açılıyor: İBB plajları nerede, ücretli mi, hangi hizmetler sunuluyor?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere 14 noktada yer alan plajlarını 3 Haziran itibarıyla kademeli olarak açmaya başlıyor. Plajlarda duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong, kafe ve spor alanları gibi çeşitli hizmetler yer alırken plajların 2025 giriş ücreti; tam 120 TL, öğrenci ise 60 TL olarak açıklandı. Peki, İBB plajları nerede? İşte, 2025 İBB plajları listesi ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:46
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        • 1

          İBB, bu yaz toplam 14 plajda hizmet vermeye hazırlanıyor. Bazı plajlarda giriş ücretli olurken, bazılarında ise giriş ücretsiz ancak tuvalet ve soyunma kabinleri gibi yan hizmetler ücretli olacak. Caddebostan 1-2-3, Güneş Plajı ve Menekşe Plajı 3 Haziran’da açılacakken; İBB’nin hizmet verdiği diğer plajlar ise Haziran ayının 15’ine kadar hizmete açılacak. Peki, İBB plajları nerede? İşte, İBB plajlarının yer aldığı lokasyonlar...

        • 2

          İBB PLAJLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

          İBB, 14 farklı plajda hizmet veriyor. Caddebostan 1-2-3, Güneş Plajı ve Menekşe Plajı 3 Haziran’da açılacak. İBB’nin hizmet verdiği diğer plajlar ise Haziran ayının 15’ine kadar hizmete açılacak.

        • 3

          İBB PLAJLARI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

          İBB plajlarının bazıların giriş ücreti alınmazken, bazılarında girişler ücretli şekilde hizmet veriliyor. İBB, plajda işletilen hizmet modeline göre karar verirken; Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajı için belirlenen miktarın tam girişte 120 TL, öğrenci girişinde 60 TL olduğu açıklandı.

        • 4

          İBB PLAJLARI NEREDE?

          Kadıköy Caddebostan 1 (Ücretli Giriş)

          Kadıköy Caddebostan 2

          Kadıköy Caddebostan 3

          Bakırköy Güneş (Ücretli Giriş)

          Küçükçekmece Menekşe

          Arnavutköy Yeniköy

          Sarıyer Kısırkaya

          Silivri Kumluk

          Büyükçekmece Albatros

          Avcılar Denizköşkler

          Silivri Selimpaşa

          Silivri Semizkum

          Çatalca Yalıköy 1

          Çatalca Yalıköy 2

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