İBB plajları yarın açılıyor: İBB plajları nerede, ücretli mi, hangi hizmetler sunuluyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere 14 noktada yer alan plajlarını 3 Haziran itibarıyla kademeli olarak açmaya başlıyor. Plajlarda duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong, kafe ve spor alanları gibi çeşitli hizmetler yer alırken plajların 2025 giriş ücreti; tam 120 TL, öğrenci ise 60 TL olarak açıklandı. Peki, İBB plajları nerede? İşte, 2025 İBB plajları listesi ve diğer detaylar...
- 1
İBB, bu yaz toplam 14 plajda hizmet vermeye hazırlanıyor. Bazı plajlarda giriş ücretli olurken, bazılarında ise giriş ücretsiz ancak tuvalet ve soyunma kabinleri gibi yan hizmetler ücretli olacak. Caddebostan 1-2-3, Güneş Plajı ve Menekşe Plajı 3 Haziran’da açılacakken; İBB’nin hizmet verdiği diğer plajlar ise Haziran ayının 15’ine kadar hizmete açılacak. Peki, İBB plajları nerede? İşte, İBB plajlarının yer aldığı lokasyonlar...
- 2
İBB PLAJLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
İBB, 14 farklı plajda hizmet veriyor. Caddebostan 1-2-3, Güneş Plajı ve Menekşe Plajı 3 Haziran’da açılacak. İBB’nin hizmet verdiği diğer plajlar ise Haziran ayının 15’ine kadar hizmete açılacak.
- 3
İBB PLAJLARI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
İBB plajlarının bazıların giriş ücreti alınmazken, bazılarında girişler ücretli şekilde hizmet veriliyor. İBB, plajda işletilen hizmet modeline göre karar verirken; Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajı için belirlenen miktarın tam girişte 120 TL, öğrenci girişinde 60 TL olduğu açıklandı.
-
- 4
İBB PLAJLARI NEREDE?
Kadıköy Caddebostan 1 (Ücretli Giriş)
Kadıköy Caddebostan 2
Kadıköy Caddebostan 3
Bakırköy Güneş (Ücretli Giriş)
Küçükçekmece Menekşe
Arnavutköy Yeniköy
Sarıyer Kısırkaya
Silivri Kumluk
Büyükçekmece Albatros
Avcılar Denizköşkler
Silivri Selimpaşa
Silivri Semizkum
Çatalca Yalıköy 1
Çatalca Yalıköy 2