Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İBB'nin kreş ücretlerine yüzde 100 zam | Son dakika haberleri

        İBB'nin kreş ücretlerine yüzde 100 zam

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, belediyenin işlettiği kreşlerin 2 bin 500 lira olan aylık ücretinin yüzde 100 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:17 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB'nin kreş ücretlerine yüzde 100 zam
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi görüşüldü.

        5 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

        Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifiyle belediyenin işlettiği kreşlerin 2 bin 500 lira olan aylık ücretinin yüzde 100 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi istenen teklifte ayrıca, park ve bahçeler müdürlüğü, hal müdürlüğü, imar müdürlüğü, kültürel etkinlikler ve spor tesislerinin de bulunduğu birçok alanda zam yapılması talep edildi.

        REKLAM

        Teklifle ilgili söz alan Tarife Komisyonu Üyesi ve AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, komisyona 25 müdürlükten gelen ve 1000 kalemden oluşan yeni zamlarla karşı karşıya olduklarını, tarife artışlarının yıl sonu aralık ayında yapılarak gelecek yılın tarifelerinin güncellendiğini ve yıl sonuna kadar bu tarifelerin uygulandığını söyledi.

        Önlerine gelen dosyada 2024'te yapılan tarifeyi 6 ay sonra yeniden güncelleyerek yeni yıl tarifesi gibi sunduklarını ve bu durumun İBB'de bir ilk olduğunu belirten Karaköse, "Bu zamların çoğu vatandaşlarımızın günlük yaşantısına dokunan önemli alanları kapsamaktadır. Örneğin kreşler. Seçim boyunca övgüyle bahsettiğiniz ve her fırsatta en çok savunduğunuz bu konuda bile yüzde 100 zam yaparak, fiyatları 2 bin 500 liradan 5 bin liraya çıkarmayı hedefliyorsunuz." diye konuştu.

        ARTIŞLAR SOSYAL TESİSLERDE DE GÜNDEMDE

        Aynı artışların sosyal tesislerde de gündemde olduğunu ifade eden Karaköse, şunları söyledi:

        "Yine 'Gençlerin yanında olacağız.' diyerek algısını yaptığınız öğrenci yurtlarında da durum maalesef aynı. Burada da yüzde 50'ye yakın bir zam yaparak yurt ücretlerini 2 bin 800 lira yapmak istiyorsunuz. Tiyatro, konser ve sinema biletleri ücretsiz olarak verilirken bundan sonra bu gelen dosyayla artık öğrencilerimiz bu tür etkinliklerden ücreti karşılığı faydalanacaklar. Bugüne kadar ücreti alınmayan açık hava etkinlik alanlarında bu yeni gelen dosyayla beraber saatlik, günlük ve hatta aylık kiralama bedelleriyle faydalanabilecek İstanbullular. Hem de bu rakamlar öyle çok küçümsenecek rakamlar değil. Bazı kalemlerde 300 bin, sergi alanı kiralamalarında bu rakam maalesef 1 milyon 250 bin liralara kadar çıkmaktadır."

        REKLAM

        Karaköse, binlerce kaleme uygulanacak fahiş artışları kabul etmediklerini, belediyecilik anlayışının ön plana konulup çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, Cumhur İttifakı olarak "ret" oyu verdiklerini ifade etti.

        Tarife Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Karaoğlu, komisyondan oy çokluğuyla gelen talepleri, ilgili müdürlüklerinden geldiği gibi Meclisin takdirine sunduklarını söyledi.

        "Ortada ne bir hesapsızlık vardır ne kitapsızlık vardır." diyen Karaoğlu, bu nedenle teklifin komisyondan geldiği şekilde oylanmasını talep etti.

        Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2025 yılı revize ücret tarifesi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Habertürk Anasayfa