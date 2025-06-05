İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında gerekli tüm düzenlemeleri tamamladı. Bu yıl hem Avrupa hem de Anadolu yakasında olmak üzere toplam 4 farklı noktada kurbanlık satış ve kesim hizmeti sunulacağı açıklandı. Kesim işlemleri, uzman veteriner hekimler eşliğinde, hijyen kurallarına uygun ve İslami usullere göre gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, "Kurban Mobil" uygulaması aracılığıyla hem randevu oluşturabilecek hem de hayvanlara ilişkin bilgilere kolayca erişebilecek. Peki, bu hizmet noktaları nerelerde kurulacak ve başvuru nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler...