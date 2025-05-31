İBB kurban satışı ve kesim yerleri 2025: İBB Avrupa Anadolu kesim ve satış noktaları neler, nasıl başvurulur?

İBB KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ NEREDE?

İBB, 4 kurban kesim ve satışı alanı hazırladı. Bu yıl Alibeyköy–Eyüpsultan, Ferhatpaşa–Ataşehir, Kurnaköy–Pendik ve Paşaköy–Sancaktepe olmak üzere 4 noktada hizmet verilecek. Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve bin 600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip modern tesislerde en son teknolojinin kullanılacağı ve etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşetinin hazırlandığı bildirilldi.