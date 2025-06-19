İBB, bir vakıf ve cemiyetle protokolü feshetti

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB ile Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı arasında 12 Mayıs 2017'de kabul edilen orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin hizmet protokolünün feshedilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü.

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Vakfa tahsis edilen Kadıköy ve Üsküdar'daki yurt binalarının geri alınmasının istendiği gündem maddesine, AK Parti Grubu şerh koydu.

Şerhte, "Ortak hizmet projesi protokolü iptal edilen taşınmaz, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile yapılan protokol doğrultusunda yurt olarak kullanılmaktadır. Bu yurdun faaliyete geçebilmesi ve amacına uygun işletilmesi için ilgili vakıf tarafından protokol süresi de dikkate alınarak yüksek miktarlarda yatırım yapılmış, kapasitesine uygun şekilde öğrenci kaydı alınmış ve halen yükseköğretim öğrencilerinin barınma ve iaşe ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Bu kararla, yurttan faydalanan üniversite öğrencileri mağdur edilecektir. İlgili karar, protokolün 6. maddesinde belirtilen 'Bu ek protokol süre bitiminde devam edilmeyeceği 3 ay önceden bildirilmediği takdirde birer yıllık sürelerle uzar...' ve yine 7. maddesinde belirtilen 'Taşınmazın tahliyesi içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılının sona ermesinden önce istenemez...' şeklindeki düzenlemelere de aykırıdır. Kamu yararına ve protokol hükümlerine aykırı karara katılmıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

REKLAM OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ Mecliste yapılan oylamada protokolün feshi, AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Mecliste, İBB ile İlim Yayma Cemiyeti arasında 13 Ekim 2017'de kabul edilen orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin hizmet protokolünün feshedilmesini içeren gündem maddesi de görüşüldü. Cemiyete tahsis edilen Eyüpsultan'daki yurt binasının geri alınmasının istendiği gündem maddesine de AK Parti Grubu şerh koydu. Şerhte, "Bu protokolün iptali amacıyla İBB tarafından 2020 yılında tesis edilen işlem idari yargı tarafından iptal edilmiş ve iptal kararı kesinleşmiştir. Kamu yararına ve protokol hükümlerine aykırı karara katılmıyoruz." ifadesine yer verildi. Mecliste yapılan oylamada protokolün feshi, AK Parti'li üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. KÜLTÜR MERKEZİ BEYOĞLU BELEDİYESİNE TAHSİS EDİLDİ Toplantıda ayrıca, İBB Meclisince 13 Temmuz 2023'te ısrar kararıyla Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan tahsisinin iptal edilmesi ve bu tahsisin Beyoğlu Belediyesine 5 yıl süreyle bedelsiz olarak yapılması istendi.

REKLAM AK Parti'li Meclis üyeleri bu karara da şerh düştü. Şerhte, "Her iki talep içeriği incelendiğinde, birinci talebin samimi olmadığı, ikinci talebin ise rövanşist bir anlayışla yapıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle kamu yararı gözetmeyen ve unsurları yönünden de sakat olan karara katılmıyoruz." ifadesine yer verildi. Mecliste yapılan oylamada tahsis kararı AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.