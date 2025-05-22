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        Haberler Bilgi Gündem İBB Anadolu ve Avrupa Yakası kurban satışı ve kesim yerleri nerede, başvuru nereden yapılır, Kurban Mobil uygulaması nereden indirilir?

        İBB kurban satışı ve kesim yerleri nerelerde bulunuyor, nasıl başvuru yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı'nda 4 tesiste kurban satışı ve kesimi yapacak. Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve bin 600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip tesislere başvurmak isteyen vatandaşlar Kurban Mobil uygulaması ile randevu alabilecek hem de tesis adresi, hayvanın küpe bilgileri gibi bilgilere de erişim sağlayabilecek. İşte, İBB kurban kesim ve satış yerlerine dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 17:04 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:04
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        • 1

          İBB, Kurban Bayramı öncesinde, Avrupa ve Anadolu olmak üzere 4 farklı tesiste kesim ve satış hizmeti vereceğini açıkladı. Tesislerde kesimler veteriner hekim kontrolünde, dini kurallara uygun ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar Kurban Mobil uygulaması ile tesislerden randevu alabilecek. İlk kurbanlıkların 22 Mayıs itibarıyla İstanbul'a giriş yapmasıyla İBB kurban kesim ve satış yerleri de araştırılmaya başlandı. Peki, İBB kurban kesim ve satış tesisleri nerelerde, nasıl başvuru yaplır? İşte, detaylar...

        • 2

          İBB KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ NEREDE?

          İBB, 4 kurban kesim ve satışı alanı hazırladı. Bu yıl Alibeyköy–Eyüpsultan, Ferhatpaşa–Ataşehir, Kurnaköy–Pendik ve Paşaköy–Sancaktepe olmak üzere 4 noktada hizmet verilecek. Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve bin 600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip modern tesislerde en son teknolojinin kullanılacağı ve etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşetinin hazırlandığı bildirilldi.

        • 3

          İBB KURBAN SATIŞ ALIM MERKEZLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

          İBB’ye ait bu tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşların Kurban Mobil uygulaması üzerinden randevu alacak.

          Uygulama ile hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden sorgulanabilecek.

        • 4

          KURBAN MOBİL UYGULAMASI NEREDEN İNDİRİLİR?

          IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama üzerinden İBB tesislerine dair bilgilendirmelere de ulaşılabilecek.

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