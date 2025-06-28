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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Huzur İstanbul"da 906 kişi yakalandı | Son dakika haberleri

        "Huzur İstanbul" uygulamasında 906 kişiye gözaltı

        Polis ekiplerince düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında aralarında çeşitli suçlardan aranan 503 şüphelinin de bulunduğu 906 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca toplam 1 milyon 43 bin 496 liralık trafik cezası kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:36
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        "Huzur İstanbul"da 906 kişi yakalandı
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

        İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1354 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması yapıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da uygulamayı destekledi.

        İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1305 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı. Uygulama kapsamında 454 bin 795 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda aralarında çeşitli suçlardan aranan 503 şüphelinin de bulunduğu 906 kişi gözaltına alındı.

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        Denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 143 fişeğin yanı sıra bir miktar uyuşturucu, 2 bin 144 uyuşturucu hap, 8 bin 465 lira ile 100 dolar ele geçirildi. Ekiplerce 438 umuma açık iş yeri denetlendi, 57 kişiye idari işlem yapıldı.

        Trafik denetimlerinde ise 45 bin 221 araç ve 2 bin 964 motosiklet kontrol edildi. Toplam 2 bin 254 araç ve motosikletin yanı sıra 23 sürücüye işlem uygulandı, 7 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 1 milyon 43 bin 496 liralık trafik cezası kesildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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