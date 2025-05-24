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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Huzur İstanbul" uygulamasında 1035 gözaltı | Son dakika haberleri

        "Huzur İstanbul" uygulamasında 1035 şüpheli gözaltına alındı

        İstanbul genelinde düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında 1035 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca, 1 MP5 tipi otomatik silah, 6 av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 116 fişek ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:45
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        "Huzur İstanbul" uygulamasında 1035 gözaltı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Mayıs'ta iki aşamalı hayata geçirilen "Huzur İstanbul" uygulamasına 2 bin 848 emniyet personeli katıldı.

        İlk aşamada, 1460 personel, bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 botun katılımıyla 215 sabit noktada 20.00-22.00 saatlerinde yol uygulaması gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise 1388 personel, 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetim yaptı.

        Uygulamada 331 bin 151 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapılırken, 524'ü çeşitli suçlardan aranan zanlılar olmak üzere 1035 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca, 1 MP5 tipi otomatik silah, 6 av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 116 fişek ele geçirildi.

        Ayrıca 1820 gram uyuşturucu madde, 370 uyuşturucu hap, 613 sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu. Yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapılırken, umuma açık 149 iş yeri denetlendi.

        Trafik uygulamalarında ise 44 bin 183 araç ve 2 bin 845 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 623 araç ve motosiklet ile 7 sürücü hakkında işlem yapılırken, 2 araç trafikten men edildi. Toplam 652 bin 822 lira trafik cezası uygulandı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.

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