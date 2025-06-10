Husiler: İsrail'e karşı saldırılar genişleyecek

Yemen'deki Husiler, İsrail'e karşı saldırılarının çerçevesini genişletmek konusunda kararlı olduklarını duyurdu.

Husilerin Medya Heyeti Başkan Yardımcısı Nasruddin Amir, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na yönelik saldırılarından kısa süre sonra yazılı bir açıklama yaptı.

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Amir, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik saldırısının kendilerinde Gazze'ye destek konusundaki operasyonlarına yönelik hiçbir etki yaratmadığını ve halkın maneviyatını da zayıflatmadığını kaydetti.

"İsrail içlerine yönelik operasyonların genişletilmesi ve saldırıların tırmandırılmasının hazırlıklarına engel olmadığını" belirten Amir, "Gazze yalnız değildir ve katiyen yalnız kalmayacaktır, gerginliğin tırmandırılması ve operasyonların çerçevesinin genişletilmesi devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu bugün sabah saatlerinde verdiği haberde, İsrail'in ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na 2 saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

İsrail ordusu, dün Yemen'in batısındaki Ras İsa, Hudeyde ve Salif limanlarının tahliye edilmesine ilişkin uyarıda bulunarak, limanları hedef alma tehdidini yinelemişti.