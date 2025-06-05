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        Haberler Dünya Husiler İsrail'deki Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldı | Dış Haberler

        Husiler İsrail'deki Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldı

        Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yer alan Ben Gurion Havaalanı'nı insansız hava araçları ile hedef aldıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 01:32 Güncelleme: 05.06.2025 - 01:33
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        Husiler Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldı
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        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na "Yafa" ismini verdikleri 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

        Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na "Yafa" ismini verdikleri 2 İHA ile askeri operasyon düzenlediklerini bildiren Seri, operasyonun başarıyla amacına ulaştığını belirtti.

        Bu operasyonu, ezilen Filistin halkı ve savaşçılarını desteklemek, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı işlediği soykırımı reddetmek için yaptıklarını kaydeden Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar İsrail'e karşı askeri operasyonları artırmaya ve genişletmeye devam edeceklerini vurguladı.

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        İsrail ordusu, dün X hesabından yaptığı açıklamada, "doğu yönünden" gönderilen İHA sebebiyle uyarı sirenlerinin aktifleştirildiğini, İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

        İsrail'de yayın yapan Israel Hayom'un ve Kanal 12'nin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde ise İHA'nın Yemen'den gönderildiği ve İsrail'in Mısır sınırında düşürüldüğü aktarılmıştı.

        Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuş, çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

        İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

        Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

        Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gazze Şeridi'nde çatışmaların 18 Mart'ta yeniden başlamasından bu yana Yemen'den İsrail'e atılan füze sayısı 49'a ulaştı.

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