Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu: Süper Lig'de ilk sene ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Hüseyin Eroğlu: Süper Lig'de ilk sene ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Süper Lig'de ilk sene ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:40 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Süper Lig'de ilk sene hedefimiz ilk 10"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlerbirliği 2020-2021 sezonunda düştüğü Süper Lig'e 4 sezon sonra geri döndü. 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını basına açtı.

        Antrenman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

        "SÜPER LİG'DE BAŞARILI VE KALICI OLMAK İSTİYORUZ"

        Sadece Gençlerbirliği'nin değil tüm Ankara'nın Süper Lig'e çıktığını aktaran Eroğlu, Ankara'nın Süper Lig'de bir temsilcisi olması gerektiğini söyleyerek, "Hazırlıklarımıza başladık. Sezona hazırlanmak kolay değil. ‘Süper Lig Gençlerbirliği için bir hedef olamaz zorunluluktur' demiştim. Süper Lig'de başarılı ve kalıcı olmak istiyoruz. Transferde adım adım ilerliyoruz. Bazı oyuncuları alırken diğer kulüplerle de temasları oluyor. Takip ettiğimiz oyuncular var. Geçen sene devre arasında çok önemli nokta transferler yapmıştık. Tabii bu hem teknik ekibimiz, sportif direktörümüzle beraber güzel bir planlama yaparak sistemimize uygun oyuncular almıştık" diye konuştu.

        "SÜPER LİG'DE İLK SENE İLK 10 İÇİNDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

        Bir şeylerin oturması gerektiğini kaydeden Eroğlu, "Belli bir süre sonra ligde ilk 10'a girmeyi planlıyoruz. Onun dışındaki süreçte tabii ki Avrupa olabilir ama ilk etapta biraz Süper Lig'in içinde olmak, doğru planlama ve kadro yapılanmasıyla önümüzdeki süreçlerde de Avrupa süreci olacak. Süper Lig'de ilk sene ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz. Gençlerbirliği'nin hak ettiği Süper Lig'de eski günlerine kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için de fazlasıyla kendimize ve ekibimize güveniyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        Rubio: Rusya 100 bin asker kaybetti
        Rubio: Rusya 100 bin asker kaybetti
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa