HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı

TÜMGENERAL METE: ALMANLAR, AKINCI İHA’YI HAYRANLIKLA İZLEDİ

Tatbikatta brifingde konuşan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, şunları söyledi:

“3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı olarak gurur duyuyoruz. Biz bu tatbikata ‘fil yürüyüşü’ ile başladık. Bu fil yürüyüşünü dünyada her ülke yapamaz. Fil yürüyüşü ile buraya katılanlar, birbirleri arasındaki koordinasyonlarını, eğitimlerini ve disiplinlerini gösterdiler. Bu sadece 3 kıtadan gelmiş, 10 ülkenin askerlerinin katıldığı eğitim değil. Aynı zamanda o ülkelerin birbirlerine danıştıkları ve iş birliğini de gösteriyor. Siz güvenmediğiniz bir ülkeye kendinizin en yüksek silahlarınızı teknolojinizi, eğitiminizi gösterir misiniz? Bu demektir ki bu ülkeler arasında bir bağ var, gelecekte de bu bağ olacak. Anadolu Ankası Tatbikatı arama kurtarma tatbikatı olarak başlamış, iyice büyümüş ve hava-yer entegrasyon tatbikatına dönmüştür. Biz burada diğer ülkelerle çalışırken iki şey ile büyük gurur duyduk."