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        Haberler Gündem Güncel "Hünerli eller"den yeni lezzet durağı: Herfene | Son dakika haberleri

        "Hünerli eller"den Erzcincan'a yeni lezzet durağı: Herfene

        Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi çatısı altında açılan ve yöresel yiyeceklerin üretildiği kafe konseptindeki Herfene, kentin yeni lezzet durağı oldu. Kooperatif Başkanı Safure Atasoy, "Çalışmaları ilerleterek sadece Erzincan değil, yöresel lezzetleri Türkiye çapında da tanıtmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra aileler gelip burada yöresel kahvaltısını yiyebilecek ve dışarıya göre daha da ekonomik bir kahvaltı mekanı olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 28.06.2025 - 14:33
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          Erzincan'ın yöresel lezzetlerinin üretildiği kafe konseptindeki Herfene, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi çatısı altında hizmete başladı.

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          Kentte yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı Safure Atasoy'un girişimiyle bir araya gelen 10 kadının 3 yıl önce kurduğu Hünerli Eller Kadın Kooperatifi, hem üretime hem de kentin kadın istihdamına katkıda bulunuyor.

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          "Hünerli Ellerden Tescilli Lezzetler" projesiyle geçen yıl Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) 1 milyon 700 bin lira hibe alan kooperatif, Herfene adı altında kentte yöresel lezzetler mutfağı oluşturdu.

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          Kafe konseptinde hizmet veren ve tereyağı, börek, peynir gibi yöresel kahvaltılık lezzetlerin üretildiği tesis, hem kentteki vatandaşların hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

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          Kooperatif Başkanı Safure Atasoy, KUDAKA'dan aldıkları destekle yöresel lezzetler adı altında Harefene'yi açtıklarını söyledi.

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          Vali Hamza Aydoğdu'nun kendilerine her zaman destek verdiğini ifade eden Atasoy, şöyle konuştu: "Amacımız burada Erzincan’ın yöresel lezzetlerini ve kahvaltısını bütün Erzincan'a tanıtmak. İl dışından gelen misafirlerimizi de ağırlamak istiyoruz. Burada 20 bayanımız çalışmakta. Buradaki amacımız, bayanlarımızın kendi yaptığı ürünlerle ev ekonomilerine katkıda bulunmalarıdır. Çalışmaları ilerleterek sadece Erzincan değil, yöresel lezzetleri Türkiye çapında da tanıtmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra aileler gelip burada yöresel kahvaltısını yiyebilecek ve dışarıya göre daha da ekonomik bir kahvaltı mekanı olacak."

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          Kooperatifin Başkan Yardımcısı Hülya Bakansız ise yöresel lezzetleri ilk olarak evlerinde satmaya başladıklarını anlatarak, "Evde ürettiğimiz ürünler için pazar arayışı içerisindeydik. Safure Hanım'ın girişimleriyle kooperatifimizi kurduk. Evden ürettiğimiz ürünleri ilk önce dükkanımız yokken stantlarda satışını yaparak devam ettik. Sonrasında her türlü ev yemeği siparişi alıyorduk. Üretim yapabileceğimiz bir imalathanemiz yoktu. Daha sonra valimiz ve belediye başkanımızın girişimleriyle buranın açılışını yaptık" dedi.

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          Yalnızca Erzincan’a değil il dışına ve yurt dışına da satış yapmak istediklerini dile getiren Bakansız, "Aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Sipariş verirlerse istedikleri ürünleri onlara göndeririz. 25 kadın bir araya gelerek kooperatif kurduk. Burada ürettiğimiz ürünleri hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmak, satışını yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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