Hülya Yiğitalp'ten vefat eden oğlu Yiğit Tokbey'e: O güzel bakışını kaydetmek istemiştim

"BUGÜN 32 YAŞINDAYIZ"

Oğlunun doğum gününde mezarını ziyaret etmek için Adana'ya giden Hülya Yiğitalp, "Oğluma mektuplar" başlığıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Canım yavrum Yiğit'im, bugün senin doğum günün. Sen doğduğun gün, ben de yeniden doğmuştum ve bu yeniden doğuş, kardeşlerinle de tekrarlandı. Bugün, 32 yaşındayız... Birazdan uçağa binmek üzere yola çıkıyorum. Seni çiçekli bahçende ziyaret etmek, orada sana sarılmak, doğum gününü kutlamak için. Bu fotoğrafın bende her yerde... Çünkü göz gözeyiz, direkt bana bakıyorsun. O güzel bakışını kaydetmek istemiştim ve görüntülü konuşma yaparken yaparken 17 Aralık 2023'te ekran görüntüsü almıştım... Bir ay sonrasında aniden gideceğini bilmeden, bir daha hiç göz göze gelemeyeceğimizi bilemeden..."