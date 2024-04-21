Hülya Yiğitalp'ten vefat eden oğlu Yiğit Tokbey'e: O güzel bakışını kaydetmek istemiştim
Oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Tokbey, memleketi Adana'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Evlat acısıyla sarsılan Yiğitalp, oğlunu doğum gününde duygusal bir mektupla andı
- 1
Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi Space X'te çalışan, oyuncu ve emekli manken Hülya Yiğitalp'in kıdemli fırlatma mühendisi oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta 31 yaşındayken Kaliforniya'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.
- 2
Yiğit Tokbey'in cenazesi, otopsi ve hukuki işlemlerin ardından memleketi Adana'ya getirilmiş, babaevinde helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verişmişti.
- 3
Evlat acısıyla sarsılan Hülya Yiğitalp, vefat eden oğlu Yiğit'i doğum gününde yayımladığı duygusal bir mektup ile andı.
-
- 4
"BUGÜN 32 YAŞINDAYIZ"
Oğlunun doğum gününde mezarını ziyaret etmek için Adana'ya giden Hülya Yiğitalp, "Oğluma mektuplar" başlığıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Canım yavrum Yiğit'im, bugün senin doğum günün. Sen doğduğun gün, ben de yeniden doğmuştum ve bu yeniden doğuş, kardeşlerinle de tekrarlandı. Bugün, 32 yaşındayız... Birazdan uçağa binmek üzere yola çıkıyorum. Seni çiçekli bahçende ziyaret etmek, orada sana sarılmak, doğum gününü kutlamak için. Bu fotoğrafın bende her yerde... Çünkü göz gözeyiz, direkt bana bakıyorsun. O güzel bakışını kaydetmek istemiştim ve görüntülü konuşma yaparken yaparken 17 Aralık 2023'te ekran görüntüsü almıştım... Bir ay sonrasında aniden gideceğini bilmeden, bir daha hiç göz göze gelemeyeceğimizi bilemeden..."
- 5
"KANADIM KIRIK AMA UÇABİLİYORUM"
Hülya Yiğitalp, daha sonra sözlerine şöyle devam etti; "Kanadım kırık ama uçabiliyorum... Kardeşlerinle kanat kanata, el eleyiz. Hep seni konuşuyoruz, hep aklımızdasın, rüyalarımızdasın, bizimlesin biliyoruz. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Seni seviyorum, seviyoruz, sonsuza kadar... İstanbul’da yağmur var bugün, ağlıyoruz."
- 6
HÜLYA YİĞİTALP HAKKINDA
Hülya Yiğitalp, 1970'li yılların sonunda Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve eşi Emel Korutürk girişimleriyle Türkiye - Finlandiya dostluk ziyaretleri nedeniyle Türkiye’yi tanıtım amacıyla düzenlenen bir defilede milli manken olarak yer aldı.
Döneminin ünlü isimleri arasında yer alan Hülya Yiğitalp, âşık olduğu iş adamı Rıfat Tokbey ile evlendikten sonra 35 yaşında mesleğini bırakarak Adana’ya yerleşti.
Çiftin bu evlilikten Yiğit, Fırat ve Asya adlı üç çocuğu ABD’de eğitim gördü.
-