"DIŞARI ÇIKMANIN ZAMANI GELDİ"

Bu kez objektif karşısında diğer oğlu Fırat Tokbey ile geçen Hülya Yiğitalp, yayımladığı fotoğrafa şu notu düştü; "Canım Fırat'ım, bana bugün dedi ki, 'Anne, dışarı çıkmanın zamanı geldi, hadi...' Peki dedim. Fotoğraf flu biraz, idare edin, ben çektim."