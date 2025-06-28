Hülya Avşar, tatil pozunu paylaştı

Yazın gelmesiyle birlikte tatil sezonu resmen açıldı. Pek çok ünlü isim, sezonun yorgunluğunu atmak için tatil beldelerine giderek denizin ve güneşin tadını çıkarmaya başladı. O isimlerden biri de Hülya Avşar oldu. Avşar, güneşlenirken bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

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Fotoğraf: Instagram