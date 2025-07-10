Hülya Avşar: Her yıl yaptığım spor
Hülya Avşar, sörf yaparken çekilen görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 10.07.2025 - 21:49 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:53
Ünlü oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
Dalgalı denizde sörf yaparken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaşan Hülya Avşar, kısa süre sonra fotoğraflarını yayımladı.
Hülya Avşar, paylaşımlarında; "Her yıl yaptığım spora, ilk kez görüyormuş gibi tepki verenlere..." sözleriyle göndermede bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
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