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        Haberler Magazin Hülya Avşar'dan Zeynep Sönmez'e: Bizi gururlandırdı - Magazin haberleri

        Hülya Avşar'dan Zeynep Sönmez'e: Bizi gururlandırdı

        Hülya Avşar ve Cansel Elçin, Wimbledon Tenis Turnuvası'na 3'üncü turda veda eden Zeynep Sönmez'e destek verdi. Avşar; "Bir gün Wimbledon şampiyonluk kupasını kaldıracaksın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 20:31 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:10
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        "Bizi gururlandırdı"
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        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tarihi bir başarıya imza atarak 3'üncü tura yükselmişti. Ancak Sönmez, üçüncü turda karşılaştığı Rus raket Ekaterina Aleksandrova’ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

        Hülya Avşar ve Cansel Elçin, Zeynep Sönmez'e sosyal medya hesabı üzerinden destek mesajı paylaştı.

        Hülya Avşar mesajında şu ifadelere yer verdi; "Gönül isterdi ki bu maçı da al ama buraya kadar gelmiş olman bile bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Eminim ki bir gün Wimbledon şampiyonluk kupasını kaldıracaksın."

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        Cansel Elçin ise "Bugün olmadı ama bu da gelişimin bir parçası. Her yıl daha güçlü, daha tecrübeli. Zeynep Sönmez’in hikayesi daha yeni başlıyor. Bugün değilse yarın... Seninleyiz" dedi.

        Fotoğraflar: AA, Instagram

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        #Zeynep Sönmez
        #Hülya Avşar

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