İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk TV'de Fevzi Çakır'ın konuğu oldu. Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda yollarda can kaybı yaşanmaması için alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar, alınan tedbirlerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Avşar; "Her bayram yapılan trafik kazaları, yitirdiğimiz insanlar, yanan canlar maalesef engellenemiyor... Üstelik her bayramın bir kaza bilançosu var. Dolayısıyla, içimden gelerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın trafik kurallarına eklediği yeni kurallar, radar sistemi, dronlarla yapılacak kontroller, para cezalarının artması hatta artık kuryelerinde sertifikalı olma zorunluluğu beni çok mutlu etti. Bu çağdaş davranışa kendi adıma teşekkür etmek istedim" açıklamasını yaptı.

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ NELER OLACAK?

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan bazı başlıklar şöyle: Bizim trafik kurallarının tek bir amacı var; kazanın olmaması vefat ve yaralanan olmaması. Bayramlar sevinç günümüz hepimiz için. 32 milyon aracın pek çoğu sürücülerin pek çoğu pik zamanlarda bir anda yollara çıkıyor. Böyle ortamda kurala riayet daha elzem. Sahada olmamız lazım. 30 Mayıs - 11 Haziran arasında 17 bin 645 ekip 33 bin 943 personel görev alacak. 68 bin 829 polis ve jandarmamız görevlendirildi. Biz bayram sevinci yaşarken onlar yollarda olacak. İyi ki varlar.

"3 BİN GİZLİ YOLCU DENETİM YAPACAKLAR"

Bu bayrama özel aldığımız tedbirler. 3 bin gizli yolcu var. Otobüsler tarifeli seferleri yapan şirketler var. Önde şoförü çok rahat izleyebileceği koltuklardan bilet alıyoruz. 3 bin gizli yolcu izleyecek. Sürücü kurallara uyuyor mu? Takografa uyuyor mu? Otobüs içinde bunları not alıyor. Bu arada denetim doğru mu yapılıyor, bunu da not alıyor. Yolculuğun hitamında şoförden mikrofonu alıyor kendini tanıtıyor. 'Ben gizli yolcu denetimiyle şuyum' diyor. Kusurlar varsa işlem yapılıyor. Veya şoför ve kemer kullanan yolcuları tebrik ediyor. Hemen yanında özel denetim türü var. Terminallarde trafik şubelerimiz var. Buralarda polis müfettişleri görevlendirdik. O arkadaşlarımız terminallerdeki trafik şubelerini denetleme yapıyorlar. 1485 mobil radar var. Bunlar hız denetimi yapacaklar. Günde 10 kişi aşırı hızdan ölüyor. Havadan da denetimlerimiz var. 6 bin 339 saat denetim yapılacak. Vatandaşlara diyorum ki; "Kurallara uyun yolun sonu bayram olsun." Navigasyon uygulamasına rotanızı ve saatinizi girdiğinizde faal radar sayısını görebileceksiniz ancak noktalarını göremeyeceksiniz. Kesinlikle tuzak kurmuyoruz.

"EKSİK OLAN TARAFIMIZ TRAFİK KÜLTÜRÜ"

2024'ten önce 2021 ve 2022 az olan rakamların olduğu yıl. 2023'te bir anda yükseldi. Neden? Deprem oldu. Bütün denetimler durdu. Biz can derdine, oraya ikmal ve oradan tahliye derdiyle uğraştık. 2023'ün sonuna kadar son 6 ayda tekrar güncelledik. 2023'ün sonunda 17,9'la kapattık. 2024'de nüfus 85.6, araç sayısı 31.9, toplam can kaybı 6 bin 351. Bundan sonraki hedefimiz şudur. 100 bin kişide can kaybı günde 7,16 diyor projeksiyonumuz. Bizim iddiamız 2030'dan önce bu rakamları başarmak. Yollarımızın durumu nasıl? Bölünmüş yol şu anda 29 bin 730 kilometre. Otoyol 3 bin 796 kilometre. Tünel şimdi 789 kilometre. Bitmemiş olanları söylemiyorum. Yollar Avrupa yollarından çok daha iyi. Sanat yapılarımız dediğimiz viyadük, köprü ve tünellerimiz. Araç sayılarımız dünyada lansmanı çıkan tüm araçların hemen hemen hepsi Türkiye'de devreye giriyor. Eksik olan tarafımız ne? Trafik kurallarına uyma kültürümüz. Bununla ilgili kendimizi yenilememiz lazım. En fazla ölüm ve yaralanmanın olduğu ihlallerle ilgili çalıştık, 36 maddeye getirdik. Şu anda Adalet Komisyonu'ndan geçti inşallah bayramdan sonra TBMM genel kurula gelecek.

"ŞEHİR İÇİNE DE RADAR KONULACAK"

Toplam radar sayımız 1485. Bunun 120'si otoyollarda. Çok hız yapılan yerlerde. Yerleşim yerinde radar tedbirini, radar denetimini son derece az yaptığımız için bu kayıpları yaşıyoruz. En büyük eksikliğimiz radar denetimlerini daha çok şehirlerarası yollarda yapıyorduk. Şehir içerisinde, hastane önlerinde radar yoktu. Fırsat bulursak, ki çalışıyoruz. Neden evlatlarımız hayatını kaybetsin? Otoyollarda her 30 kilometrede bir radar olacak. Şimdi bu denetimleri yapmayıp, akışına bıraksak. Bayram süresinde günde 35 kişi vefat etse bu vebali kim çekecek? Siyasi sorumluluk bizim omuzlarımızda. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Bir de hepimiz inançlı insanlarız. Caydırıcı kurallar olmadan bunu başarabilen bir ülke göstersinler bana. Bizim derdimiz tuzak kurmak değil. Tek derdimiz bir cana halel gelmesin. Niye hayatının baharında insanları tekerlekli sandalyede görüyoruz?

MOTOKURYE DÜZENLEMESİ YOLDA

Motosiklette kask, eldiven ve ekipman elbisesi ve botun olacak. Bu işin eğitimini alacaksın ve devamlı eğitimini tazeleyeceksin. E-ticaretin olmazsa olması motokurye oldu. Bununla ilgili ciddi problemler geldi. Şimdi 2 ay içerisinde onlar kayda girecek. Önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak. Denetime o zaman başlayacağız. 2019'da 866 vefat 2024'de 1484 vefat var motosiklet kullanımından dolayı. Motosiklet denetimini yüzde 114, ceza sistemini yüzde 101 artırdık. 1584 ölüm. Burada en önemli husus kask takmaktır.