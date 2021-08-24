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Hugh Jackman çocukken kendisini terk eden annesi Grace McNeill'i affetti - Magazin haberleri

Hugh Jackman çocukken kendisini terk eden annesini affetti

Avustralyalı aktör Hugh Jackman, çocukken kendisini terk eden annesi Grace McNeill'i yıllar sonra bağışladı. McNeill ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Jackman, paylaşımında "Anne" ifadesini kullandı

24.08.2021 - 12:23 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'X-Men', 'Logan' ve 'The Wolverine' filmlerinin yıldızı Hugh Jackman, henüz 8 yaşında bir çocukken kendisini ve kardeşlerini terk edip giden annesi Grace McNeill ile arasındaki buzları eritti.

  • Daha önce annesini affettiğini açıklayan Jackman, geçmişe bir sünger çektiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da duyurdu.

  • ANNE-OĞUL POZU

    McNeill'e sarılırken çekilen fotoğrafını yayınlayan 52 yaşındaki oyuncu, gönderisine, "Anne" notunu düştü. Ünlü yıldızın bu paylaşımı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

    Hugh Jackman'ın bir takipçisi, Grace McNeill'e hitaben, "Hanımefendi bir centilmen yetiştirmişsiniz. Her ikinize de saygı duyuyorum." diye yazdı. Bu yoruma ise Jackman'ın hayatıyla ilgili gerçeği bilen takipçilerinden çok sayıda karşı yorum geldi. Bu kişiler, "Aslında Hugh'u babası büyüttü." ifadelerini kullandı.

  • "ARAMIZ İYİ"

    Hugh Jackman, yıllar önce verdiği bir röportajda annesini affettiğini ve onunla barış yaptıklarını açıklamıştı. Jackman, annesiyle arasının iyi olduğunu ve yılın belli dönemlerinde onu görmek için İngiltere'ye gittiğini söylemişti.

  • "ANNEMİN BENİ SEVMEDİĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

    Ünlü yıldız, çocukluğunda annesi tarafından terk edilmiş olmasına rağmen asla onun kendisini sevmediğini düşünmediğini ifade etmişti. Hugh Jackman, "Hiç hissetmediğim bir şey... Yani kulağa garip gelebilir ama annemin beni sevmediğini hiç düşünmedim." ifadelerini kullanmıştı. Jackman, kendisi doğduktan sonra annesinin doğum sonrası depresyon geçirdiğini ve o dönemde bu konuda destek alınabilecek kimse bulunmadığını söylemişti.

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