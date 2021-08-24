"ANNEMİN BENİ SEVMEDİĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Ünlü yıldız, çocukluğunda annesi tarafından terk edilmiş olmasına rağmen asla onun kendisini sevmediğini düşünmediğini ifade etmişti. Hugh Jackman, "Hiç hissetmediğim bir şey... Yani kulağa garip gelebilir ama annemin beni sevmediğini hiç düşünmedim." ifadelerini kullanmıştı. Jackman, kendisi doğduktan sonra annesinin doğum sonrası depresyon geçirdiğini ve o dönemde bu konuda destek alınabilecek kimse bulunmadığını söylemişti.