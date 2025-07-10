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        Haberler Dünyadan Hugh Grant ve Kraliçe Camilla, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda - magazin haberleri

        Hugh Grant ve Kraliçe Camilla tenis turnuvasında

        İngiliz oyuncu Hugh Grant ile Kraliçe Camilla, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 10'uncu gününde kraliyet locasında bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:36
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        Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 10'uncu gününde, seyirci koltuklarında ünlü isimler vardı. Kraliçe Camilla ve ünlü oyuncu Hugh Grant, eşi Anna ile birlikte kraliyet locasında oturdu.

        Centre Court'taki çeyrek final maçında Sırp tenisçi Novak Djokovic ile İtalyan raket Flavio Cobolli'nin karşılaşmasını seyretmeye giden Kraliçe Camilla'nın yanında arkadaşları vardı.

        2018'de evlenen 64 yaşındaki İngiliz oyuncu Hugh Grant ile 46 yaşındaki eşi Anna da Londra'da 26 derecelik hava sıcaklığı altında yapılan maçı seyretti.

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        Kraliçe Camilla'nın hemen arka sırasında oturan Hugh Grant, zaman zaman öne eğilerek kraliyet mensubuyla sohbet etti.

        Maçta Djokovic, rakibini; 6-7, 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atladı. Sonuncusu, 2022'de olmak üzere Wimbledon'u daha önce 7 kez kazanan tenisçi, toplamda da 24 grand slam şampiyonluğu elde etti.

        Maç sonunda Kraliçe Camilla, Novak Djokovic'i kutladı.

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        #Kraliçe Camilla
        #Hugh Grant
        #Wimbledon
        #Novak Djokovic
        #Tenis

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