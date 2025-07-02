Hücumda hız kesmek yok!
Beşiktaş yeni forveti Tammy Abraham'a kavuşurken gözler Ciro Immobile'nin ayrılığına ve sol kanat transferine çevrildi.
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sol beke yaptığı David Jurasek hamlesinin ardından ikinci takviyesini merakla beklenen forvet bölgesine gerçekleştirdi.
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Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızı İstanbul'a getirdi.
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1+3 yıllık sözleşme imzalanacak olan Abraham, ilk senesini kiralık geçirecek, ertesi sezon ise zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mayıs ayından bu yana temaslarda bulunduğu 27 yaşındaki futbolcuyu sıkı pazarlıklar sonrası ikna ederken gözler de hücum hattında yapılacak diğer hamlelere çevrildi.
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IMMOBILE İÇİN FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Forvet hattındaki Abraham'ın gelişinin ardından en önemli gündem maddesi Ciro Immobile ile yolları ayırmak... Siyah-beyazlılar, İtalyan futbolcu ile fesih pazarlıklarını sürdürüyor.
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Serie A ekiplerinden Bologna ile 2 milyon Euro maaşta anlaşma aşamasına gelen Immobile, Beşiktaş'ta 6 milyon Euro'luk maaşının ise 4 milyon Euro'luk kısmını talep etmişti.
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İki taraf arasında pazarlıklar sürerken Beşiktaş, Immobile'den bu rakamda yarı yarıya indirim talep etti.
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Immobile ile fesih görüşmelerinin kısa süre içinde netleşmesi beklenirken Bologna cephesinden de önemli bir açıklama geldi.
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İtalya Serie A resmi sosyal medya hesabı, Bologna Sportif Direktörü Marco Di Vaio'nun Ciro Immobile için yaptığı açıklamayı paylaştı. Di Vaio, "Ciro, İtalya'ya dönmek istediğini söyledi" ifadesini kullandı.
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Immobile ile yolların ayrılması halinde Beşiktaş, forvet hattına bir takviye daha gerçekleştirecek.
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SOL KANADA OKAFOR HAMLESİ!
Forvetin ardından hücum hattında gözlerin çevrildiği en önemli nokta ise sol kanat...
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu bölgeye de skorer bir ismi getirmek için görüşmelerini sürdürüyor.
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Milan forması giyen Noah Okafor için haziran ayı başından bu yana temaslar sürüyor.
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Beşiktaş oyuncuyu kiralamak isterken Milan ise önceliğini ilk etapta bonservisle birlikte satmaya verdi.
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İki taraf arasında görüşmeler sürerken Beşiktaş farklı adaylarla da temasta...
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Beşiktaş'ın sol kanat transferinin de kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.