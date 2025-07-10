HT Spor canlı izle
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor, yayınlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın St. Pölten ile oynayacağı özel maç HT Spor ekranlarında yayınlanıyor. İşte HT Spor'un güncel canlı yayın linki, uydu frekansı ve tüm detaylar…
Giriş: 10.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:40
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileriHT SPOR CANLI
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ