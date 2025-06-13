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        Haberler Bilgi Gündem HPV AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLDU 2025? Bakan Memişoğlu duyurdu! Ücretsiz HPV aşısı uygulaması ne zaman başlıyor, kimler yaptırabilir, yaş sınırı kaç?

        HPV aşısı ücretsiz mi oldu? Ücretsiz HPV aşısı ne zaman başlayacak, kimler yaptırabilir, yaş sınırı kaç?

        Rahim ağzı kanserinden yüzde 70-90 oranında koruyan HPV aşısının tüm Türkiye'de ücretsiz olması için çalışmalar sürüyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı bir televizyon programında HPV (Human Papilloma Virüs) aşısının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası HPV aşısının ne zaman ücretsiz olacağı ve kimlerin yaptırabileceği merak konusu oldu. Peki, HPV aşısı ücretsiz mi oldu? Ücretsiz HPV aşısı uygulaması ne zaman başlayacak, kimler yaptırabilir, yaş sınırı kaç? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 14:57 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:24
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        • 1

          HPV aşısı ücretsiz mi oldu sorusu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamaları sonrası gündemdeki yerini aldı. Bakan Memişoğlu, katıldığı bir televizyon programında HPV aşısının ücretsiz olarak uygulanmaya başlayacağı tarihi ve yaş sınırını açıkladı. Bu gelişme sonrası HPV aşısının ne zaman ücretsiz olacağı ve kimlerin yaptırabileceği araştırılmaya başlandı. HPV (Human Papilloma Virüs) aşısı, rahim ağzı kanserine karşı yüzde 70-90 oranında koruma sağlıyor. Peki, Ücretsiz HPV aşısı uygulaması ne zaman başlayacak, kimler yaptırabilir, yaş sınırı kaç? İşte detaylar...

        • 2

          HPV AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLDU, UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

          HPV aşısı ile ilgili son gelişmeyi duyuran Bakan Memişoğlu, "Biliyorsunuz özellikle HPV dediğimiz virüsle ilgili spekülasyonlar oluyor, onunla ilgili biz de bir çalışma yaptık. Bunun esasında 200 tipi var, farklı varyasyonları var.

          Esas kanser yapma riski olan özellikle rahim kanseri riski olan iki tane suşu var. Bunlarla ilgili de aşı programını başlatacağız 2025'in sonunda, 13 yaşındaki bütün çocuklarımıza HPV aşısını yapabilir hale getireceğiz, 15 yaşın üzerindekileri de isteyenlerin aşılarını yapacak hale geleceğiz.

          Bunu speküle ediyorlar. HPV'yi tarıyoruz şu anda, SMA'yı da tarıyoruz. HPV aşısını, 2025 sonu itibarıyla insanlarımıza ücretsiz, özellikle 13 yaşındaki çocuklarımıza ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

        • 3

          HPV AŞISI KİMLER YAPTIRABİLİR, YAŞ SINIRI KAÇ?

          Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 2025 yılı sonu itibarıyla HPV aşısı Türkiye'de ücretsiz olacak. Bu aşı, özellikle 13 yaşındaki çocuklara ulaştırılacak.

        • 4

          HPV AŞISI FAYDALARI

          HPV aşısı, Human Papilloma Virüsüne karşı koruma sağlar ve özellikle rahim ağzı kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerinin önlenmesinde oldukça etkilidir.

          Rahim ağzı kanseri (%90'a kadar koruyuculuk).

          Vajina, vulva, penis, anal ve ağız-boğaz kanserlerine karşı koruma.

          Genital siğillere karşı %90'dan fazla etkili.

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