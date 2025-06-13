HPV AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLDU, UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

HPV aşısı ile ilgili son gelişmeyi duyuran Bakan Memişoğlu, "Biliyorsunuz özellikle HPV dediğimiz virüsle ilgili spekülasyonlar oluyor, onunla ilgili biz de bir çalışma yaptık. Bunun esasında 200 tipi var, farklı varyasyonları var.

Esas kanser yapma riski olan özellikle rahim kanseri riski olan iki tane suşu var. Bunlarla ilgili de aşı programını başlatacağız 2025'in sonunda, 13 yaşındaki bütün çocuklarımıza HPV aşısını yapabilir hale getireceğiz, 15 yaşın üzerindekileri de isteyenlerin aşılarını yapacak hale geleceğiz.

Bunu speküle ediyorlar. HPV'yi tarıyoruz şu anda, SMA'yı da tarıyoruz. HPV aşısını, 2025 sonu itibarıyla insanlarımıza ücretsiz, özellikle 13 yaşındaki çocuklarımıza ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.