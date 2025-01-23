Hormonları dengeleyin, fazlalıklardan kurtulun: Polikistik over sendromu (PCOS) dostu 10 zayıflama yöntemi!

SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN

Sağlıklı yağlar, tok hissetmenize yardımcı olarak kilo kaybını destekler. Avokado, zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve kuruyemiş ezmeleri gibi yağlar, hem lezzetli hem de besleyicidir. Bu yağları protein kaynaklarıyla birleştirerek öğünlerinizi daha doyurucu hale getirebilirsiniz.