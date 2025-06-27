Hopa sahilindeki kaçak yapıların yıkımı başladı
Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz sahilinde izinsiz olarak inşa edilen barakaların yıkımına başlandı. Kopmuş Plajı'nda yapılan yıkımda bazı vatandaşlar, yapıları kendi elleriyle söktü
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Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kopmuş mevkisinde, sahil boyunca kaçak olarak yapıldığı belirlenen barakalar için yıkım süreci başlatıldı.
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Artvin Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde jandarma ekipleri bölgede hazır bulundu.
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Ekiplerin bölgeye geldiğini gören bazı baraka sahipleri, olası bir zorla müdahaleye gerek kalmadan, yapıları kendi imkanlarıyla söktü.
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Barakaların çoğunlukla yaz aylarında konaklama ve küçük işletme amaçlı kullanıldığı belirtildi.
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Söküm sırasında kullanılan ahşap ve sac malzemeler, sahipleri tarafından kamyonetlerle taşındı.
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