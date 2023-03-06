Honduras'ta silahlı saldırı: 4'ü kadın 7 ölü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 7 kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Tegucigalpa'nın Comayagüela kentinde, silahla öldürülmüş 7 kişinin cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin 4'ü kadın olmak üzere 7 kişiye ait olduğunu belirledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, cesetlerin kimlik tespiti için adli tıp morguna kaldırıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; polis kaynaklarında, Honduras'ta şiddet olayları nedeniyle her gün ortalama 10 ila 15 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

*Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.