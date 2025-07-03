Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alacak isimler belli oldu

Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda gelecek yıl yıldız sahibi olacak isimler açıklandı. 2026'da onurlandırılacaklar arasında şarkıcı Miley Cyrus ile oyuncular; Demi Moore, Timothee Chalamet, Emily Blunt, Marion Cotillard, Rami Malek ve Stanley Tucci yer alıyor.

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Demi Moore

Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldız alabilmek için "Mesleki başarı, kategoride 5 yıl veya daha uzun süre kalma, topluma katkı ve ünlünün seçilmesi halinde açılış törenine katılacağı garantisi" kriterlerini karşılamak gerekiyor.

Timothee Chalamet

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Şöhretler Kaldırımı'nda 2 bin 815 kişinin yıldızı bulunuyor. İlk olarak 1960'ta kalıcı olarak yerleştirilen, eğlence sektöründeki başarıların anıtları niteliğine sahip olan yıldızlar; oyuncular, müzisyenler, yapımcılar, yönetmenler, tiyatro / müzik grupları, sporcular ve kurgusal karakterlerin adlarını taşıyor.

Marion Cotillard

Şöhretler Kaldırımı, Hollywood Ticaret Odası tarafından yönetiliyor ve kendi kendini finanse eden Hollywood Tarihi Vakfı tarafından devamlılığı sağlanıyor.

Christian Slater, geçen ay Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda 2 bin 815'inci yıldızın sahibi oldu