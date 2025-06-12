A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan karşısında parkeye çıktı. A Milli Takım, Sırbistan’a 3-1 mağlup olurken gözler turnuvadaki ikinci mücadeleye çevrildi. Filenin Efeleri, organizasyonun ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler, Hollanda-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...