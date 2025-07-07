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        Haberler Bilgi Spor Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Milletler Ligi Hollanda-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi 3. hafta

        2025 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta maçları için heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin üçüncü haftasında Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde mücadele edecek. Filenin Sultanları, son haftanın ilk maçında ev sahibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Pekin ve İstanbul'da oynanan 8 maçın 7'sini kazanan ay-yıldızlılar, puan tablosunda 19 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Hollanda-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:19
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Filenin Sultanları, ligin üçüncü ve son haftasında Hollanda'da sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Apeldoorn kentindeki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Hollanda-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

        • 2

          HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Hollanda-Türkiye voleybol maçı, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak.

        • 3

          HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

          9 Temmuz

          21.30 Hollanda-Türkiye / TRT Spor Yıldız

          11 Temmuz

          21.30 Çekya-Türkiye / TRT 1

          12 Temmuz

          20.00 Türkiye-İtalya / TRT 1

          13 Temmuz

          21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor

        • 5

          FİLENİN SULTANLARI’NIN 3. HAFTA KADROSU

          A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi 3. hafta maç kadrosu açıklandı. Kadroda Hande Baladın ve Cansu Özbay sakatlıkları nedeniyle yer almazken, ilk iki haftada kaptanlık görevini üstlenen Simge Aköz de kadroda yer almadı.

          Dilay Özdemir, Eylül Akarçeşme, Sinead Jack Kısal ise ilk kez kadroda yer bulan isimler oldu.

          Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

          Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken (Kaptan), Yaprak Erkek

          Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

          Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

          Kaptan: Meliha Diken

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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