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Haberler Dünya

Hollanda tüm Kovid-19 tedbirlerini yürürlükten kaldırdı

Hollanda'da hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında test yapma ve karantina dahil tüm tedbirlerin kaldırıldığını açıkladı

Giriş: 10.03.2023 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
Hollanda tüm Kovid-19 tedbirlerini yürürlükten kaldırdı
AA

Hükümet sitesinden yapılan açıklamada, Salgın Yönetim Ekibi (OMT) ve Sosyal Etki Ekibi'nin (MIT) tavsiyesi üzerine ülkede tüm Kovid-19 tedbirlerinin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, semptomu olanların test yapma zorunluluğu, pozitif çıkanların da karantina zorunluluğu kalktı.

Çok az sayıda kişinin Kovid-19 sebebiyle ciddi rahatsızlık yaşadığı belirtilen açıklamada, "Kovid-19 artık önemli sosyal ve ekonomik problemlere yol açmıyor." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Ernst Kuipers'in "Son tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte çabuk unutamayacağımız özel bir dönemi geride bırakmış olduk." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, aşı ve hastalığın daha önceden geçirilmesi yoluyla toplumun bağışıklık kazandığı vurgulandı.

Açıklamada, yeni doz aşılamanın yapılmayacağı ve belediyelere bağlı aşı ve test merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi.

Hollanda'da ilk olarak 27 Şubat’ta İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinden dönen birinde rastlanan Kovid-19 nedeniyle bu güne kadar yapılan testlerin 8 milyon 600 bin 120'si pozitif çıkarken 22 bin 992 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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