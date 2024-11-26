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        Hollanda Parlamentosu, Netanyahu'nun tutuklanması emrinin uygulanmasının istendiği önergeyi kabul etti

        Hollanda Parlamentosu'nda, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin uygulanmasının istenildiği önerge kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:57 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:01
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        Hollanda'dan Netanyahu açıklaması
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        Hollanda Parlamentosu'nda Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin yapıldığı sırada muhalefet partili milletvekili Kate Piri ve beraberindeki 5 milletvekilinin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrinin uygulanması için sunduğu önerge, oy çokluğuyla meclisten geçti.

        Önergede, hükümetten, UCM'nin tutuklama kararının Mahkemeye taraf olan tüm ülkelerce uygulanması için çaba gösterilmesi istenirken, Hollanda'nın da bu tutuklama kararına uyması ve Netanyahu ile acil olmayan tüm temasların derhal dondurulması talebi yer aldı.

        Piri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Geert Wilders'in partisi PVV ve Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) vekillerinin önergeye karşı oy kullandığını belirtti.

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        İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ YOSSİ DAGAN'A YAPTIRIM ÇAĞRISI

        Hollanda Parlamentosu'nda bugün kabul edilen bir diğer önergede de Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yerleşim Bölgeleri Konseyi Başkanı Yossi Dagan'a karşı AB yaptırımlarının desteklenmesi istendi.

        Dagan, Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'i, aralık ayında Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden birinde yapılması planlanan programa davet etmişti.

        UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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