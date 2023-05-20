Başarının getirdiği mutluluğun yanı sıra bir büyük acı da yaşandı.
Serinin olmazsa olmaz karakterlerinden 'Brian O'Conner'ı canlandıran Paul Walker, 30 Kasım 2013'te bir arkadaşının kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak bir ağaça çarptıktan sonra yanması sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti.
Paul Walker'in hayatını kaybetmesi sonucu 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin sona erdirilmesi düşünülse de gelişen teknoloji yapımcılara eşsiz bir fırsat sundu.
Paul Walker'ın kardeşleri olan Cody Walker ile Caleb Walker, ağabeylerinin yerine kamera karşısına geçti. Kardeşlerin Paul Walker’a tamamen benzetme işini de alanında uzman bir özel efekt şirketi halletti.
Ne var ki oyuncuların belli yaşlara gelmesi serinin daha fazla uzayamayacağı yönünde düşünceleri artırdı.
Seriye son verilmesinin bir diğer nedeni de maddi..
Yapımcıları serinin izleyicide bir bıkkınlık yarattığını düşünmeye başladılar.
Öyle olduğuna da 9'uncu filmin hasılatıyla 7 ve 8'inci filmin hasılatını karşılaştırarak karar verdiler.
9'uncu film; 8'inci filmden 500 milyon dolar, 7 filmden ise 800 milyon dolar daha az hasılat etti. Artan bilet ücretlerine rağmen 9'uncu filmin hasılatı, yapımcılara serinin izleyicilerde bir bıkkınlık yarattığını ve yeni nesil izleyici kazanılmadığını gösterdi.
Bunun sonucunda da yapımcıları, "Tadında bırakmak lazım" diyerek 'Hızlı ve Öfkeli'yi bitirme kararı aldı.
* 'Brian O'Conner', hikâye gereği birçok kez yanan otomobilden çıkmayı başardı ama Paul Walker, gerçek hayatta hayatını yanan otomobilde kaybetti.