Hızlı ve kolay hamile kalmanın yolları! Uzmanlar öneriyor: Doğurganlığı artırmanın sırları!

1. ADET DÖNGÜNÜZÜ KAYDEDİN

Bebek sahibi olmak isteyen bir kadının adet dönemleri arasındaki süreyi, yani adet döneminin ilk gününün her ay aynı sayıda gün arayla gelip gelmediğini takip etmesi gerekir. The New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, bir kadın bu bilgiyi bir takvimde takip ederek ne zaman yumurtlayacağını daha iyi tahmin edebilir.