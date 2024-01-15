Hızlı ve kolay hamile kalmanın yolları! Uzmanlar öneriyor: Doğurganlığı artırmanın sırları!

2. YUMURTLAMA DÖNEMLERİNİ TAKİP EDİN

Yapılan araştırmalara göre, düzenli adet gören kadınların adetlerinin başlangıcından yaklaşık iki hafta önce yumurtladıklarını söyledi. Adet düzensizliği olan kadınlarda yumurtlamayı tahmin etmek daha zordur ancak bu genellikle bir sonraki adetin başlangıcından 12 ila 16 gün önce gerçekleşir.

Npj Digital Medicine dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir makaleye göre, adet gören kişilerin adet döngülerinin uzunlukları çok çeşitlidir ve yumurtlamanın zamanı ve süresi kişinin yaşamı boyunca değişmektedir. Bu değişkenlik, kişinin hamile kalma olasılığının en yüksek olduğu zamanı öğrenmek için yumurtlamayı izlemenin en iyi yol olduğu anlamına gelir.