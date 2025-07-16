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        Haberler Dünyadan Hız sınırını aşan Emma Watson'ın ehliyetine el konuldu - magazin haberleri

        Emma Watson'ın ehliyetine el konuldu

        İki yıl içinde dördüncü kez hız sınırını ihlal ederken yakalanan Emma Watson, para ve ehliyetine el konma cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 17:17 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:23
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        Ehliyetine el konuldu
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        Ünlü oyuncu Emma Watson'ın ehliyetine, hız sınırını aştığı gerekçesiyle altı ay boyunca el konuldu. 'Harry Potter'da canlandırdığı 'Hermione Granger' karakteriyle çocuk oyuncu olarak ünlenen 35 yaşındaki İngiliz yıldız, iki yıldan kısa bir süre içinde dördüncü kez hız sınırı ihlali gerçekleştirdi.

        30 mil hız sınırı olan bölgede 38 mil hızla araç kullandığını itiraf eden Watson, High Wycombe Sulh Ceza Mahkemesi'nde toplam 1044 sterlin para cezasına çarptırıldı.

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        Ehliyetine üç ceza puanı eklenen Watson'ın Ekim 2023, Kasım 2023 ve Ocak 2024'te işlediği trafik suçlarından aldığı dokuz ceza puanı daha bulunuyor. Watson, beş dakika süren duruşmaya katılmadı.

        AYNI MAHKEMEDE İLGİNÇ TESADÜF

        Watson'ın ceza aldığı mahkeme salınunda ilginç bir olay yaşandı. Watson, bugün aynı mahkemede araç kullanması yasaklanan ikinci 'Harry Potter' yıldızı olarak kayıtlara geçti.

        İlk filmde Madam Hooch'u canlandıran rol arkadaşı Zoë Wanamaker, Watson'un duruşmasından birkaç dakika sonra aynı mahkeme salonunda hazır bulundu. Dokuz kez Olivier Ödülü'ne aday gösterilen 77 yaşındaki Wanamaker, Wiltshire'daki evine yakın bir yerde, saate 40 mil hız sınırı olan 46 mil hızla giderken yakalandı.

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        #Emma Watson
        #hız sınırı
        #ehliyet
        #trafik cezası

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