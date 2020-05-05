"Hitit diyarı" koronavirüs tedbirleri sonrası ıssız

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çorum'daki gözde turizm alanları, Kovid-19 ile mücadele döneminde boş kaldı.Hattuşa'nın yanı sıra Alacahöyük ören yerleri ile kentteki binlerce esere ev sahipliği yapan müzeler, eski hareketli günlerine dönmeyi bekliyor.Ören yerindeki bazı yapı ve mimari toplulukların kusursuz biçimde korunması dolayısıyla UNESCO tarafından 1986'da "Dünya Mirası Listesi"ne alınan Hattuşa'da, bilinen en eski Hint-Avrupalı dilini temsil eden çivi yazılı tablet arşivleri de 2001 yılında "Dünya Belleği Listesi"ne alınmıştı.- Tarihi alanlar en sakin günlerini yaşıyorAlacahöyük ise Türkiye'nin ilk milli kazı alanlarından biri. Anadolu'nun bilinen ilk barajlarından Hitit Barajı, kral ve prens mezarları, Aslanlı Kapı sfenksi ile ziyarete açık arkeolojik kazı alanına ev sahipliği yapan Alacahöyük ve Hattuşa, en sakin günlerini yaşıyor.Hattuşa; antik şehri çevreleyen 6 kilometrelik surları, anıtsal kapıları, 71 metre uzunluğundaki yer altı geçidi, Büyükkale'deki sarayı, bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınağı, Aslanlı Kapı, Kral Kapı ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ile zengin bir tarihi barındırıyor.Hititler'in dini başkenti olarak bilinen, 1935'te Mustafa Kemal Atatürk'ün bir miktar para vererek yeniden kazı çalışmalarının başlatılmasını emrettiği, kazıların halen devam ettiği Alacahöyük ile Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ören yeri, buradaki buğday silosu ve Kybele kabartmasının yer aldığı İncesu Kanyonu da şehrin öne çıkan tarihi mekanları olarak göze çarpıyor.Ören yeri ziyaretlerinin yanı sıra Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva, Eskiyapar, Resuloğlu, Hüseyindede, Yörüklü gibi önemli kazı alanlarında elde edilen buluntuların sergilendiği Çorum Müzesi, Boğazköy Müzesi ve Alacahöyük Müzesi de Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca ziyarete kapatıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Hattuşa'da Alman Arkeoloji Enstitüsünce iki yıldır ara verilen, Alacahöyük'te de bu yıl Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmesi beklenen arkeolojik kazı çalışmaları, Bakanlığın alacağı kararın ardından başlatılacak.Alanın kazıya hazırlanması, temizlik çalışmaları ve oluşabilecek diğer etkenlerin ortadan kaldırılmasının ardından mayıs-haziran döneminde çalışmaların başladığı arkeolojik kazı bölgelerinde bu yıl bu sürecin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
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