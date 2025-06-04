Hırsızlık şüphelisine etekli video!

İstanbul Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan kişileri bir grup genç tespit ederek yakaladı.

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ETEK GİYDİRİP VİDEOYA ÇEKTİLER

İHA'daki habere göre 2 şüpheliyi yakalayan gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlıların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

SÖYLEDİKLERİNİ TEKRAR ETTİRDİLER

Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti. Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü.