Hindistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Hindistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Hindistan telefon kodu, Hindistan para birimi, Hindistan plaka kodu ve Hindistan hangi alan adı uzantısı sorularının her biri, pratik gereksinimleri karşılar. Ülkeyi ilk kez ziyaret edeceklere hızlı yol haritası sunacak bu bilgiler, gözden kaçan detayları tamamlar. İşte detaylar…

Dünyanın en kalabalık demokrasisi unvanını taşıyan Hindistan, teknoloji start-up’larından çay bahçelerine kadar uzanan kontrastlı bir ekosisteme ev sahipliği yapar. Turistlerin çoğu Taj Mahal’i görmek, Varanasi’de Ganj kıyısında gün doğumuna tanıklık etmek veya Bangalore’nin dijital vadisinde iş bağlantısı kurmak amacıyla ülkeye adım atar. Yolculuğun hemen öncesinde telefon rehberine +91 eklemek, yanınıza rupiler almak, trafikte MH ya da DL harflerini çözmek ve .in uzantılı siteleri tanımak, hem seyahat hem iş planını pürüzsüzleştirir. Bir kodun yanlış yazılması, beklenmedik roaming masrafı ya da banka gişesinde kur şokuna neden olabilir. Dahası, 1,4 milyar nüfuslu devasa bir pazara dijital ürün sunmak isteyen girişimler, .in alan adıyla yerel arama motoru optimizasyonunda birkaç adım öne çıkar.

Hindistan’ı yurtdışından aramak için kullanılan uluslararası ülke kodu +91’dir. Her numarayı doğru çevirmek için önce +91, ardından şehir içi ya da operatör kodu ve yerel numara gelir. Sabit hatlar genellikle 2-4 haneli alan koduyla başlar; örneğin Delhi 11, Mumbai 22, Bangalore 80’dır. Cep telefonları ise +91’den sonra dokuz hanelidir ve 6, 7, 8 ya da 9 ile başlar. Hindistan içindeki aramalarda sıfırla başlayan trunk kodu (0) ekleyip alan kodu çevirmek yeterlidir. İnternet tabanlı uygulamalar kullanacaksanız, rehberde numarayı +91 formatında kaydetmek senkronizasyon sorunlarını ortadan kaldırır. Özellikle sınır kapısından SIM kart alıp yerel hat kullandığınızda, pasaporta kayıt mecburiyeti ve SMS onay süreçleri +91’in doğru tanımlanması sayesinde hızlı ilerler. Not olarak, Hindistan’ın ülke içi zaman dilimi Indian Standard Time’dır; bu kodu çevirirken saat farkını göz önünde bulundurun, aksi hâlde iş görüşmeleri beklenmedik saatlerde çalabilir.

HİNDİSTAN HANGI ALAN ADI UZANTISI KULLANILIR?

Ülke kodu üst düzey alan adı .in olarak belirlenmiştir ve 1989’dan beri İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (IANA) listesinde yer alır. .in uzantısı, Hindistan merkezli işletmelerin çevrimiçi kimliğini vurgulamakla kalmaz; aynı zamanda SEO düzeyinde yerel kullanıcıya daha hızlı ulaşma imkânı tanır. Alan adını kaydetmek için Hindistan’da fiziksel varlık göstermek zorunlu değildir; dünya çapındaki birçok registrar üzerinden kayıt yapılabilir. Devlet kurumları nic.in, akademik kuruluşlar ac.in, mobil operatörler ise co.in alt uzantılarını tercih eder. Hindistan’ın dijital pazarına girmeyi düşünüyorsanız, .in domain almak markanızın yerel güvenilirliğini pekiştirir. Uzantı seçerken kısa, akılda kalıcı ve Unicode karakter içermeyen adlar, mobil aramalarda hata riskini azaltır.