NASIL YAPILDI? TEKNOLOJİK VE SANATSAL BİR BAŞARI

Kailasa gibi yapıların nasıl yapıldığı hâlâ bir mühendislik bilmecesi. O dönemde herhangi bir makine yardımı olmadan, sadece çekiç ve keskiyle bu denli büyük kaya kütlelerinin oyulması, insanlık tarihinin en etkileyici teknik başarılarından biri olarak kabul ediliyor.