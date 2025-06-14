Hıdır Aytekin: Milli formayı gururla giymek istiyorum

Karaağaç Efsane Spor Altyapı'ndan yetişen ve kariyerine 2. Lig temsilcisi Adanaspor'da devam eden Hıdır Aytekin, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezonun beklentilerinin altında geçtiğini ve 1. Lig'den düşmeyi hak etmediklerini dile getirdi. Aytekin, "Yeni sezonda çok daha iyi şekilde hazırlanıp üst lige çıkacağımızdan hiç şüphem yok." dedi.

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"HEDEFİM MİLLİ TAKIM" Geleceğiyle ilgili konuşan ve en büyük hedefini açıklayan genç defans oyuncusu, "Her genç sporcunun hayali olduğu gibi bende başarılı olduktan sonra Ay-Yıldızlı milli formayı gururla taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı. Hıdır Aytekin geçtiğimiz sezon Adana temsilcisinde 12 maça çıkarken gol veya asist katkısı yapamadı ve 946 dakika sahada kaldı.