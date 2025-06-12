Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile yaşadıkları probleme değindi.

REKLAM advertisement1

"SERTAÇ BEY'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hidayet Türkoğlu, Sertaç Komsuoğlu'nun konuya dair açıklamalarını çok değerli bulduğunu söyledi:

"Ortada bir yanlış vardı. Hocamız (Ergin Ataman) olsun, biz olalım... Bunu her zaman dile getirdik. Çözülmesi için çaba gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Fenerbahçe de bizim çabamızdan dolayı, Milli Takım ve ülkemize zarar verilmemesi açısından Sertaç Bey değerli bir açıklama yaptı, kendisine teşekkür ediyorum. Hatalar yapılır. Düzeltmek için yapılan çabaları da değerli bulmak gerekir. Şu an süreci iki taraf saygı çerçevesi içerisinde yürütüyor."