Hiba Tawaji ve İbrahim Maalouf'tan romantik konser

Ortadoğu’nun büyüleyici sesi Hiba Tawaji ve dünyanın en popüler enstrümantalistlerinden, cazın özgür ruhunu trompetiyle şekillendiren Ibrahim Maalouf, 24 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Senfonik orkestra eşliğinde sahneye çıkan ikili, müzikal zarafetin yanı sıra, romantizm ve nostalji dolu özel bir projeyle ilk kez İstanbul’da seyircilerle buluştu.

Farklı kültürlerden gelen iki sanatçı, sınırları aşan müzikal kimlikleri ve sahnedeki uyumlarıyla İstanbul’daki dinleyicilerini adeta büyüledi. Geleneksel melodileri modern dokunuşlarla harmanlayan performans, müziğin evrensel diliyle kültürler arası güçlü bir bağ kurdu.

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Piu Entertainment organizasyonuyla düzenlenen konserin en büyük sürprizlerinden biri ise sahneye aniden çıkan usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici oldu. İbrahim Maalouf, “Eşim için bir sürprizim var, Hiba'dan gizli tutmak zor oldu. Yıllarca Türk müziği dinledim, sonra Hiba ile tanıştım. Hiba'nin ailesi Türk kökenli ve buraya Lübnan'dan geldiler. Hiba'ya ve ailesine sürpriz yapmak istedim. Bu hayatımın en özel anlarından biri, idollerimden biri burada olacak” diyerek sahneye Hüsnü Şenlendirici’yi davet etti.

İbrahim Maoalouf’un idolüm dediği Hüsnü Şenlendirici ile 20 yıla yakın dostluğu bulunuyor. Hüsnü Şenlendirici, “Babam trompet çalıyordu ve İbrahim Maalouf bu geleneği devam ettiriyor, o nedenle İbrahim ile ilk tanıştığımızdan bu yana aramızda çok özel bir enerji var” diye konuştu. Maalouf’un trompetiyle Şenlendirici’nin klarnetinin buluştuğu doğaçlama anlarla konserin zirve noktalarından biri haline geldi. Doğudan Batı’ya uzanan müziklerin bir araya geldiği bu eşsiz an, Harbiye Açıkhava’daki dinleyicilere adeta büyüleyici bir müzikal diyalog sundu. İbrahim Maalouf ve Hiba Tawaji’nin oğlu 4’üncü yaşını sahnede kutladı Hiba Tawaji ve İbrahim Maalouf oğulları Nael’in 4’üncü yaş gününü sahnede kutladı. Nael sahneye çıkarak kendisi için özel hazırlanan pastayı anne ve babası ile birlikte üfledi.