Kayserispor, koronavirüse yakalanan idari personelinin hastalığı atlattığını duyurdu! Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "24 Mart tarihinde covid19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır.

Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz." ifadeleri yer aldı.