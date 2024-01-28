Herkesi ekran başına toplamayı başarmışlardı! İşte Türk TV tarihine damga vuran gençlik dizileri!

ÇILGIN BEDİŞ

Oyuncu kadrosu ve konusuyla bir dönemin efsanelerinden olan Çılgın Bediş dizisinde, baş karakter Bediş, seyirciye ailesinin ve hayal dünyasının kapılarını açıyordu. Kendisine benzeyen çılgın olan dedesinin yaşadıklarıyla, her daim destekçisi olan kız arkadaşlarıyla, deli divane aşık olduğu Oktay'la Çılgın Bediş en komik gençlik dizileri arasında baş sıralarda yerini aldı.