Herkes hazır aldınız sanacak! İşte leziz üzümlü kurabiye tarifi!
Ev yapımı kıyır kıyır kurabiyeler özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sizler için pastanelerden alınanlardan farksız üzümlü kurabiye tarifini derledik.
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Üzümlü kurabiye, hem lezzetli hem de pratik bir atıştırmalıktır. Özellikle çay veya kahvenin yanında servis edildiğinde çok sevilir. İşte sizler için derlediğimiz pratik ve leziz üzümlü kurabiye tarifi...
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ÜZÜMLÜ KURABİYE MALZEMELERİ NELER?
Malzemeler:
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ÜZÜMLÜ KURABİYE NASIL YAPILIR?
Üzümlü kurabiye, hem lezzetli hem de pratik bir atıştırmalıktır. Özellikle çay veya kahvenin yanında servis edildiğinde çok sevilir.